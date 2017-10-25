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Виталий Мутко призвал не покупать билеты у спекулянтов и перекупщиков

Болельщики должны покупать билеты на матчи только у официальных операторов и ни в коем случае не пользоваться услугами перекупщиков, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Комиссия одобрила законопроект, в ближайшее время мы рассмотрим его на заседании правительства и внесем в Госдуму. У нас [у сборной России] скоро товарищеские игры (11 ноября в Москве с командой Аргентины, 14 ноября в Санкт-Петербурге с командой Испании - прим.), билетную программу мы еще не запустили, а 17 сайтов уже торгуют билетами. Цены на билеты мы не объявили, партнеров не называли, а они уже продают, это спекулянты.

Нашим болельщикам надо покупать билеты у объявленных официальных компаний. Остальные - это жулики и перекупщики. У них даже не может быть этих билетов, они либо соберут сейчас деньги и исчезнут, либо будут приобретать билеты уже потом. Чтобы это пресекать, будет введена усиленная ответственность [за незаконную продажу билетов]", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 00:16
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