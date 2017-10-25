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Криштиану Роналду: Россия приносит мне удачу

Нападающий "Реала" и сборной Португалии, лучший игрок мира в 2017 году по версии ФИФА Криштиану Роналду заявил, что Россия всегда приносит ему удачу.

"Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносит мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось — мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт.

Мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти — это всегда лотерея", — цитирует форварда официальный сайт ФИФА.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 01:07
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