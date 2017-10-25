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Международный футбольный турнир среди детей-сирот пройдет в Москве 26-27 октября

Международный турнир среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" пройдет в Москве 26-27 октября.

Турнир пройдет на стадионе футбольного клуба "Локомотив". В матчах примут участие 11 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет из 10 стран: Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Белоруссии и России. В церемонии открытия примут участие вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, певица и посол чемпионата мира-2018 Зара, также ожидается визит на соревнования первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

"Р-Спорт"
Сегодня, 17:27
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