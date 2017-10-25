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Власти Калининграда позитивно оценили результаты "Балтики" в нынешнем сезоне

Результаты калининградской "Балтики" в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) внушают оптимизм, заявил ТАСС вице-премьер областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"Балтика" по итогам первого круга чемпионата ФНЛ сезона-2017/18 занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка в 19 матчах. От лидирующего красноярского "Енисея" клуб отстает на 14 очков.

"Хотелось бы поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб и футболистов. Впереди еще 19 матчей, но текущий результат вселяет оптимизм", - сказал замглавы регионального правительства, отметив, что "Балтика" вошла в число лидеров по посещаемости домашних матчей.
Теги: Балтика
Сегодня, 19:12
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