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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Севилья" будет наказывать перекупщиков билетов на матч со "Спартаком"
Руководство "Севильи" будет наказывать перекупщиков билетов на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" аннулированием абонементов и клубных карт.
"Руководство "Севильи" может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч Лиги чемпионов против "Спартака". В связи с тем, что билеты продаются в закрытом режиме, спекулянтам грозит наказание вплоть до аннулирования сезонных абонементов и клубных карт. Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча и направлены на борьбу с перекупщиками.
В день матча возле стадиона будут проводиться так называемые "контрольные закупки" и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты. Все билеты, купленные по клубной карте или абонементу, будут иметь идентификационный номер, служба безопасности клуба может попросить предъявить наличие членской карты при входе на стадион. В случае отсутствия документа, билет также может быть аннулирован", - сказали ТАСС в пресс-службе "Севильи".
"Руководство "Севильи" может подвергнуть санкциям болельщиков, которые будут уличены в попытке перепродажи билетов на матч Лиги чемпионов против "Спартака". В связи с тем, что билеты продаются в закрытом режиме, спекулянтам грозит наказание вплоть до аннулирования сезонных абонементов и клубных карт. Данные меры введены в связи с большим ажиотажем вокруг матча и направлены на борьбу с перекупщиками.
В день матча возле стадиона будут проводиться так называемые "контрольные закупки" и негласный контроль за болельщиками, которые будут пытаться перепродать билеты. Все билеты, купленные по клубной карте или абонементу, будут иметь идентификационный номер, служба безопасности клуба может попросить предъявить наличие членской карты при входе на стадион. В случае отсутствия документа, билет также может быть аннулирован", - сказали ТАСС в пресс-службе "Севильи".
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