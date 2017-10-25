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В Самарской области завершена обязательная классификация гостиниц в преддверии ЧМ-2018

В Самарской области завершена обязательная классификация гостиниц в преддверии ЧМ-2018, передает welcome2018.com.

Свидетельства получили 337 отелей и хостелов на 12,6 тыс. номеров.

На территории Самары функционирует множество отелей различных категорий звездности, среди них отели известных мировых брендов, предлагающие полный спектр услуг для отдыха, проживания и ведения переговоров, а также уютные мини-гостиницы.

В настоящее время строится первая в Самаре пятизвездочная гостиница корейского холдинга LOTTE Group. Готовность объекта составляет на сегодняшний день 85 %, она будет введена в эксплуатацию в марте следующего года.
Сегодня, 20:14
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