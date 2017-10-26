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Бывший генсек федерации футбола Гватемалы приговорен к 8 месяцам тюрьмы

Бывший генеральный секретарь Национальной федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо приговорен к тюремному заключению по делу о коррупции в ФИФА, сообщает "СЭ" со ссылкой на AP.

Срок заключения 63-летнего Трухильо составит 8 месяцев, также он должен будет выплатить 415 тысяч долларов.

Сам экс-функционер признал свою вину в мошенничестве и преступном сговоре, а также в получении взяток на сумму 175 тысяч долларов, которые были связаны с телеправами на матчи отборочных турниров чемпионатов мира-2018 и 2022.
Сегодня, 08:20
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