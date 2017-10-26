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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кандидаты в волонтеры ЧМ-2018 покажут проекты по изменению облика Екатеринбурга
Кандидаты в волонтеры чемпионата мира 2018 года презентуют проекты по благоустройству и изменению облика Екатеринбурга, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.
"30 октября в Екатеринбурге пройдет семинар с участниками конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу", который будет реализован в рамках программы "Поколение-2018", запущенной оргкомитетом "Россия-2018". Участники - кандидаты в волонтеры двух волонтерских программ ЧМ-2018 презентуют свои проекты по изменению облика Екатеринбурга в рамках конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018", - говорится в сообщении.
По данным департамента, в качестве экспертов выступят представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, а также послы ЧМ-2018 в Екатеринбурге. "Среди проектов есть идеи по благоустройству города, сохранению чистоты, организации раздельного сбора мусора, популяризации спорта и здорового образа жизни и сохранению культурного наследия чемпионата", - сказали в департаменте.
Там отметили, что авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе в инновационном центре "Сколково", где под руководством экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты. "По итогам финального отбора они получат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители конкурса смогут воплотить свои идеи в городах страны при поддержке оргкомитета "Россия-2018", - резюмировали в департаменте.
По словам директора волонтерского центра ЧМ-2018 в России, созданного на базе Уральского федерального университета, Александра Антимонова, благодаря конкурсу кандидаты в волонтеры смогут "приложить руку к сохранению наследия мирового первенства по футболу и благоустройству Екатеринбурга".
"30 октября в Екатеринбурге пройдет семинар с участниками конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу", который будет реализован в рамках программы "Поколение-2018", запущенной оргкомитетом "Россия-2018". Участники - кандидаты в волонтеры двух волонтерских программ ЧМ-2018 презентуют свои проекты по изменению облика Екатеринбурга в рамках конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018", - говорится в сообщении.
По данным департамента, в качестве экспертов выступят представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, а также послы ЧМ-2018 в Екатеринбурге. "Среди проектов есть идеи по благоустройству города, сохранению чистоты, организации раздельного сбора мусора, популяризации спорта и здорового образа жизни и сохранению культурного наследия чемпионата", - сказали в департаменте.
Там отметили, что авторы лучших проектов пройдут обучение в креативной школе в инновационном центре "Сколково", где под руководством экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты. "По итогам финального отбора они получат гранты на воплощение проектов в жизнь. Победители конкурса смогут воплотить свои идеи в городах страны при поддержке оргкомитета "Россия-2018", - резюмировали в департаменте.
По словам директора волонтерского центра ЧМ-2018 в России, созданного на базе Уральского федерального университета, Александра Антимонова, благодаря конкурсу кандидаты в волонтеры смогут "приложить руку к сохранению наследия мирового первенства по футболу и благоустройству Екатеринбурга".
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