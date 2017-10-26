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Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018

В Подмосковье на подготовку к чемпионату мира — 2018 будет дополнительно направлено более 120 млн рублей.

Сегодня Мособлдума приняла в трёх чтениях изменения в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

"По подпрограмме „Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу“ расходы министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16 501 тыс. рублей, на 2018 год увеличены на 105 120 тыс. руб.", — приводит "Интерфакс" текст пояснительной записки к закону об изменениях в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Средства планируется направить в том числе на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, реконструкцию тренировочной площадки на базе "Сатурн" в посёлке Кратово Раменского района.
Сегодня, 17:19
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№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
Псковскую

у нас турчука сняли . посмотрим что новый будет делать .
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
лучше бы в Псковскую Новгородскую ...вложились бы ...

а причем тут эти области, если речь про МО?у нас свой бюджет, там свой


лучше б площадки спортивные построили для жителей и для детей (у меня рядом с домом только одна площадка, и та песчаная (в которой больше камней)).
Как то через дом построили еще одну...приехал какой-то депутат..потрещал и после него покрытие скрутили и увезли.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
лучше бы в Псковскую Новгородскую ...вложились бы ...
Регистрация: 26.04.2017
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