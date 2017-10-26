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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Подмосковье более чем на 120 млн рублей увеличит расходы на подготовку к ЧМ-2018
В Подмосковье на подготовку к чемпионату мира — 2018 будет дополнительно направлено более 120 млн рублей.
Сегодня Мособлдума приняла в трёх чтениях изменения в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
"По подпрограмме „Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу“ расходы министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16 501 тыс. рублей, на 2018 год увеличены на 105 120 тыс. руб.", — приводит "Интерфакс" текст пояснительной записки к закону об изменениях в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Средства планируется направить в том числе на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, реконструкцию тренировочной площадки на базе "Сатурн" в посёлке Кратово Раменского района.
Сегодня Мособлдума приняла в трёх чтениях изменения в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
"По подпрограмме „Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу“ расходы министерства строительного комплекса Московской области на 2017 год увеличены на 16 501 тыс. рублей, на 2018 год увеличены на 105 120 тыс. руб.", — приводит "Интерфакс" текст пояснительной записки к закону об изменениях в бюджет Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Средства планируется направить в том числе на строительство и реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, реконструкцию тренировочной площадки на базе "Сатурн" в посёлке Кратово Раменского района.
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