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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: Санкт-Петербург может достойно принять матч-открытие ЧЕ-2020
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на декабрьском исполкоме УЕФА может быть выбран город, который примет матч открытия чемпионата Европы-2020.
"Действительно, открылась такая возможность, и мы посчитали, что вполне можем достойно быть представлены в этой роли. На проведение будет претендовать несколько городов, но кто именно – мы не знаем. Шансы Санкт-Петербурга оценить пока трудно. Решать данный вопрос, думаю, будет исполком УЕФА, на конгресс его вряд ли будут выносить. В этом году остался один исполком – 7 декабря. Повестка его еще неизвестна, но теоретически этот вопрос могут включить и в это заседание", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Действительно, открылась такая возможность, и мы посчитали, что вполне можем достойно быть представлены в этой роли. На проведение будет претендовать несколько городов, но кто именно – мы не знаем. Шансы Санкт-Петербурга оценить пока трудно. Решать данный вопрос, думаю, будет исполком УЕФА, на конгресс его вряд ли будут выносить. В этом году остался один исполком – 7 декабря. Повестка его еще неизвестна, но теоретически этот вопрос могут включить и в это заседание", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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