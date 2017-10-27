Чемпионат мира занял четвертое место среди самых дорогих спортивных событий

Чемпионат мира по футболу занял четвертое место в рейтинге самых дорогих спортивных событий в мире.По данным известного американского издания Forbes, мировое футбольное первенство оценивается в $229 млн. По сравнению с 2017 годом сумма не изменилась.Первое место в рейтинге занимает Супербоул - финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая является самой популярной и посещаемой лигой в мире. Супербоул оценивается в $663 млн, а его телеаудитория в прошлом сезоне составила в США 111,3 млн человек.Вторым самым дорогим спортивным событием являются летние Олимпийские игры - $419 млн. Третье место в рейтиге занимает зимняя Олимпиада. Она оценивается в $285.