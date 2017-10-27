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Медиацентр у стадиона "Санкт-Петербург" будет перенесен для возможности выкатывания поля

Медиацентр у стадиона "Санкт-Петербург" будет перенесен на другое место для обеспечения возможности выкатывания поля за пределы чаши арены, сообщает ТАСС ссылаясь на оргкомитет "Россия-2018".

"На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседание с участием всех заинтересованных сторон по вопросам подготовки стадиона "Санкт-Петербург" к чемпионату мира - 2018. По его итогам было принято решение о переносе медиацентра стадиона и зоны вещателей на другую площадку неподалеку от изначального места расположения этих объектов с целью обеспечения возможности выкатывания поля за пределы чаши арены. Демонтаж конструкций медиацентра начнется в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Сегодня, 00:40
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Чутка с проектом накосипорили. Одни делали выкатное поле, другие - медиа центр. Астрологи в вычислениях ошиблись.


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В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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