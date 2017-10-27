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В Сочи готовы предоставить участникам ЧМ-2018 все необходимые условия

Участники ЧМ-2018, пожелавшие на время турнира остановиться в Сочи, могут рассчитывать на прием на высшем уровне, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

"Сочи обладает развитой гостиничной инфраструктурой, только пятизвездочных отелей в городе 16, есть и необходимые футбольные поля. Мы готовы встречать сборные по футболу, в том числе используя уже имеющийся опыт размещения команд во время Кубка конфедераций", - сказали в мэрии Сочи.
Сегодня, 01:25
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