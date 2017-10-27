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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гильерме: мечтаю сыграть на чемпионате мира за Россию
Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что конкуренция за место голкипера в сборной России сейчас большая.
- Черчесов в последний раз не вызвал вас в сборную. Расстроились?
- А меня и не надо было вызывать.
- Почему?
- Потому что начало сезона провел неудачно. Сыграл ниже своего уровня. То, что не получил вызов, было справедливо. Сборной в таком состоянии вряд ли помог бы, другие ребята были лучше меня. Так что никаких обид, сам виноват. Сделал выводы.
- А сейчас как?
- Последние семь-восемь игр провел нормально, вернулся на прежний уровень. Поэтому буду надеяться на возвращение. Вы же знаете, я всегда готов помочь сборной, жду своего шанса, но выбирать только тренерам. Конкуренция сейчас среди вратарей большая! Селихов, Лунев, должен вернуться Джанаев. Это хорошо. Болельщики сборной должны радоваться, что так много сильных голкиперов.
- Как оцениваете свои шансы на чемпионат мира?
- Мечтаю сыграть на этом турнире и буду бороться за свое место. Но тут многое зависит от результатов "Локомотива"! Матч с "Зенитом" в этом плане тоже очень важен.
"Спорт-Экспресс"
- Черчесов в последний раз не вызвал вас в сборную. Расстроились?
- А меня и не надо было вызывать.
- Почему?
- Потому что начало сезона провел неудачно. Сыграл ниже своего уровня. То, что не получил вызов, было справедливо. Сборной в таком состоянии вряд ли помог бы, другие ребята были лучше меня. Так что никаких обид, сам виноват. Сделал выводы.
- А сейчас как?
- Последние семь-восемь игр провел нормально, вернулся на прежний уровень. Поэтому буду надеяться на возвращение. Вы же знаете, я всегда готов помочь сборной, жду своего шанса, но выбирать только тренерам. Конкуренция сейчас среди вратарей большая! Селихов, Лунев, должен вернуться Джанаев. Это хорошо. Болельщики сборной должны радоваться, что так много сильных голкиперов.
- Как оцениваете свои шансы на чемпионат мира?
- Мечтаю сыграть на этом турнире и буду бороться за свое место. Но тут многое зависит от результатов "Локомотива"! Матч с "Зенитом" в этом плане тоже очень важен.
"Спорт-Экспресс"
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