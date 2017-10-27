Гильерме: мечтаю сыграть на чемпионате мира за Россию

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что конкуренция за место голкипера в сборной России сейчас большая.- А меня и не надо было вызывать.- Потому что начало сезона провел неудачно. Сыграл ниже своего уровня. То, что не получил вызов, было справедливо. Сборной в таком состоянии вряд ли помог бы, другие ребята были лучше меня. Так что никаких обид, сам виноват. Сделал выводы.- Последние семь-восемь игр провел нормально, вернулся на прежний уровень. Поэтому буду надеяться на возвращение. Вы же знаете, я всегда готов помочь сборной, жду своего шанса, но выбирать только тренерам. Конкуренция сейчас среди вратарей большая! Селихов, Лунев, должен вернуться Джанаев. Это хорошо. Болельщики сборной должны радоваться, что так много сильных голкиперов.- Мечтаю сыграть на этом турнире и буду бороться за свое место. Но тут многое зависит от результатов "Локомотива"! Матч с "Зенитом" в этом плане тоже очень важен.