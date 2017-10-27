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Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) и Россия близки к завершению переговоров по правам на показ матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Очевидно, что и для ФИФА, и для России вопрос завершения переговоров по телеправам - один из ключевых. Я абсолютно уверен, что мы чрезвычайно близки к заключению договора. Для нас очень важно, чтобы чемпионат мира в полном объеме был показан в стране - организаторе", - сказал Инфантино.
Теги: Инфантино
Сегодня, 16:43
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