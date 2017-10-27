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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:17
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
16:43
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
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Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) и Россия близки к завершению переговоров по правам на показ матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
"Очевидно, что и для ФИФА, и для России вопрос завершения переговоров по телеправам - один из ключевых. Я абсолютно уверен, что мы чрезвычайно близки к заключению договора. Для нас очень важно, чтобы чемпионат мира в полном объеме был показан в стране - организаторе", - сказал Инфантино.
"Очевидно, что и для ФИФА, и для России вопрос завершения переговоров по телеправам - один из ключевых. Я абсолютно уверен, что мы чрезвычайно близки к заключению договора. Для нас очень важно, чтобы чемпионат мира в полном объеме был показан в стране - организаторе", - сказал Инфантино.
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