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Завершено благоустройство территории "Екатеринбург Арены"

Благоустройство прилегающей территории стадиона "Екатеринбург Арена" полностью завершено. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", выступающей генеральным подрядчиком строительства.

"На прилегающей к стадиону территории, общей площадью 8 га, высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны", - говорится в сообщении.

Вокруг стадиона обустроена беговая дорожка длиной 800 метров, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. "Зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, в настоящее время на "Екатеринбург Арене" продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. "Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне", - сказал Уфимцев.
Сегодня, 17:56
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
УРАЛ..,это УРАЛ..

и сносить ничего не надо..Архитекторы настоящие,,,не то, что у Силы Сибири..
Регистрация: 6.09.2013
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