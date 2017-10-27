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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Завершено благоустройство территории "Екатеринбург Арены"
Благоустройство прилегающей территории стадиона "Екатеринбург Арена" полностью завершено. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", выступающей генеральным подрядчиком строительства.
"На прилегающей к стадиону территории, общей площадью 8 га, высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны", - говорится в сообщении.
Вокруг стадиона обустроена беговая дорожка длиной 800 метров, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. "Зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках", - отметили в пресс-службе.
По словам генерального директора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, в настоящее время на "Екатеринбург Арене" продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. "Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне", - сказал Уфимцев.
"На прилегающей к стадиону территории, общей площадью 8 га, высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны", - говорится в сообщении.
Вокруг стадиона обустроена беговая дорожка длиной 800 метров, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. "Зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках", - отметили в пресс-службе.
По словам генерального директора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, в настоящее время на "Екатеринбург Арене" продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. "Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне", - сказал Уфимцев.
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