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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Центр спорта и образования "Чертаново" планирует дополнительно построить крытый футбольный манеж
Центр спорта и образования "Чертаново" планирует дополнительно построить крытый футбольный манеж рядом со стадионом, где свои матчи в рамках чемпионата Профессиональной футбольной лиги проводит одноименный клуб, рассказал директор ЦСО Николай Ларин.
ЦСО "Чертаново" включает в себя СДЮСШОР по футболу с мужским и женским отделениями, среднюю общеобразовательную школу и интернат. Учредителем центра является Москомспорт. Помимо стадиона, в составе центра есть, в частности, футбольный крытый манеж, спортивные залы, на одном из которых также есть искусственная трава.
"На месте, где уже построен стадион, который открывал мэр Москвы, есть один недостроенный объект. Скорее всего, он будет снесен, а вместо него, в зависимости от того, какую землю мы получим, будем строить крытый футбольный манеж. Очень надеюсь, что он будет по типу того, что есть у "Локомотива". У нас есть один небольшой манеж с искусственной травой, один маленький, а этот, я надеюсь, будет полноценным", - цитирует Ларина ТАСС.
В настоящее время ЦСО "Чертаново" не имеет статуса регионального центра подготовки, рассказал директор. "Для этого нужны определенные критерии. У нас в школе 38 команд: "Чертаново-1", "Чертаново-2", женские команды в высшей и первой лигах, команда в ПФЛ, команда в третьем дивизионе. Команд много, а места мало, но учитывая, что два года назад у нас вообще не было футбольного поля и команда ПФЛ почти три сезона тренировалась на хоккейной коробке, сейчас грех жаловаться", - подчеркнул он.
ЦСО "Чертаново" включает в себя СДЮСШОР по футболу с мужским и женским отделениями, среднюю общеобразовательную школу и интернат. Учредителем центра является Москомспорт. Помимо стадиона, в составе центра есть, в частности, футбольный крытый манеж, спортивные залы, на одном из которых также есть искусственная трава.
"На месте, где уже построен стадион, который открывал мэр Москвы, есть один недостроенный объект. Скорее всего, он будет снесен, а вместо него, в зависимости от того, какую землю мы получим, будем строить крытый футбольный манеж. Очень надеюсь, что он будет по типу того, что есть у "Локомотива". У нас есть один небольшой манеж с искусственной травой, один маленький, а этот, я надеюсь, будет полноценным", - цитирует Ларина ТАСС.
В настоящее время ЦСО "Чертаново" не имеет статуса регионального центра подготовки, рассказал директор. "Для этого нужны определенные критерии. У нас в школе 38 команд: "Чертаново-1", "Чертаново-2", женские команды в высшей и первой лигах, команда в ПФЛ, команда в третьем дивизионе. Команд много, а места мало, но учитывая, что два года назад у нас вообще не было футбольного поля и команда ПФЛ почти три сезона тренировалась на хоккейной коробке, сейчас грех жаловаться", - подчеркнул он.
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