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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На "Волгоград Арене" установили светодиодные экраны
Рабочие завершили установку двух светодиодных экранов на "Волгоград Арене". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Стройтрансгаз", выступающей генеральным подрядчиком строительства.
Экраны размером 17х9 м расположены в верхних точках трибун между секторами B и С, A и D. "Технические характеристики табло и их расположение позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест, независимо от направления обзора и при любых погодных условиях, в том числе в яркий солнечный день", - отмечается в сообщении.
Одновременно начался монтаж декоративного фасада, который будет выполнен в виде сетки из нержавеющей стали. Его установят с внутренней стороны металлической "короны" стадиона. Фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков.
На арене продолжается установка зрительских кресел. На данный момент смонтировано более 28 000 сидений.
Экраны размером 17х9 м расположены в верхних точках трибун между секторами B и С, A и D. "Технические характеристики табло и их расположение позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест, независимо от направления обзора и при любых погодных условиях, в том числе в яркий солнечный день", - отмечается в сообщении.
Одновременно начался монтаж декоративного фасада, который будет выполнен в виде сетки из нержавеющей стали. Его установят с внутренней стороны металлической "короны" стадиона. Фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков.
На арене продолжается установка зрительских кресел. На данный момент смонтировано более 28 000 сидений.
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