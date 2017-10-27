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На "Волгоград Арене" установили светодиодные экраны

Рабочие завершили установку двух светодиодных экранов на "Волгоград Арене". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Стройтрансгаз", выступающей генеральным подрядчиком строительства.

Экраны размером 17х9 м расположены в верхних точках трибун между секторами B и С, A и D. "Технические характеристики табло и их расположение позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест, независимо от направления обзора и при любых погодных условиях, в том числе в яркий солнечный день", - отмечается в сообщении.

Одновременно начался монтаж декоративного фасада, который будет выполнен в виде сетки из нержавеющей стали. Его установят с внутренней стороны металлической "короны" стадиона. Фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков.

На арене продолжается установка зрительских кресел. На данный момент смонтировано более 28 000 сидений.
Сегодня, 19:17
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