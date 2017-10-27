Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

На матч Россия - Аргентина уже продано 30 тысяч билетов

На товарищескую встречу, в которой сборная России 11 ноября примет Аргентину, реализовано уже более 30 тысяч билетов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, что продажи открылись в среду.

Матч пройдет на стадионе "Лужники", который после реконструкции вмещает около 81 тысячи зрителей.

Встреча Россия - Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. Самые дешевые билеты на данный момент стоят 1000 рублей.
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 19:47
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: legion СПБ (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да все прекрасно знают,как заманивают на сенит арену(раздают билеты бесплатно,или по минимальной цене...ну а на валяющихся аргентинцев-народу будет уйма..
Регистрация: 20.10.2017
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)

Васин ставит условие ,что он сделает хэт-трик и платит три.
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (2)
online

Наши ставят условия что должен обязательно сыграть Месси и платят миллион! А аргентинцы ставят условия что должен сыграть Васин и платят 2 ляма!? smiley
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.