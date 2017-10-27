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Подразделения МЧС в Калининградской области будут усилены на время ЧМ-2018

МЧС России усилит свои подразделения в Калининградской области во время ЧМ-2018, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

"По линии МЧС будет усилена работа пожарно-спасательного гарнизона. В Калининград будет переброшен резерв сил отряда "Центроспас" и воинских спасательных формирований", - цитирует Пучкова ТАСС.

Он сообщил, что дальнейшее развитие получат Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Калининградской области и система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Дополнительно в Калининград будет поставлена новая техника. В область планируется направить и мобильные комплексы информирования и оповещения населения.
Сегодня, 20:05
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