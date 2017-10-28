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Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров

ФИФА работает в направлении, согласно которому в организации турниров различного уровня должно быть задействовано максимальное количество стран, сообщил член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"На совете обсуждалась идея привлечения большего количества стран к организации соревнований различного уровня. На данный момент соревнования, будь то юношеские или женские, организуются достаточно ограниченным количеством стран. Политика ФИФА будет заключаться в том, чтобы привлекать как можно больше, вплоть до 75 процентов всех членов организации, к реализации разного уровня соревнований. Стратегия абсолютно правильная, она принесет пользу футбола", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 03:27
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