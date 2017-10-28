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В Царском Селе будет построена база для ЧМ-2018 за 374 млн рублей

Фонд капстроительства и реконструкции объявил конкурс на строительство тренировочной базы к чемпионату мир-2018 в Царском Селе, информирует "Фонтанка".

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 374 миллиона рублей. Выполнить работы необходимо до 30 апреля. Подрядчик должен будет обсутроить поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты. Судя по адресу проведения работ, обустроен будет стадион "Олимпиец" 1970 года постройки. Всего на территории России появится 64 тренировочные базы ЧМ-2018.
Сегодня, 01:39
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