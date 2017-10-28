Антон Алиханов: подготовка Калининграда к ЧМ-2018 опасений не вызывает

Подготовка Калининграда к ЧМ-2018, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности, опасений не вызывает, заявил губернатор области Антон Алиханов."Что касается Министерства по чрезвычайным ситуациям, то в этом смысле мы не переживаем, все в общем закрыто и надежно охраняется", - сказал Алиханов, добавив, что федеральное ведомство уделяет региону серьезное внимание. В регион по линии МЧС, по его словам, поступила партия новой техники, и регион рассчитывает на получение информационного оборудования, которое хорошо себя зарекомендовало в ходе проведения Кубка конфедераций 2017.Губернатор добавил, что в рамках обеспечения безопасности ЧМ-2018 остров Октябрьский, где строится стадион для игр первенства, будет взят под наблюдение системой "Безопасный город". Сейчас, по его словам, завершаются процедуры по выбору подрядчика по внедрению системы в том районе, уже частично подготовлена соответствующая инфраструктура, до момента проведения чемпионата там все работу уже должны быть завершены.Алиханов добавил, что подготовка области к чемпионату мира в целом находится "на удовлетворительном уровне"."Каких-то особых переживаний у нас нет", - подчеркнул он, добавив, что ситуация находится под ежедневным контролем.