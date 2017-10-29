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Массимо Бузакка: список судей ЧМ-2018 будет определен до конца года

Список судей чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, будет определен до конца года, сообщил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

"Точной даты, когда мы назовем список арбитров, пока нет, но это должно случиться довольно скоро. Думаю, мы определимся до конца текущего года. Нам предстоит много работы, полгода мы посвятим подготовке к турниру", - цитирует Бузакку ТАСС.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии работали 25 бригад арбитров, в 2010 году в ЮАР - 29 бригад, в 2006 году в Германии - 21 бригада, включая российскую во главе с Валентином Ивановым.
Сегодня, 11:49
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