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В Париже представили туристический потенциал городов ЧМ-2018

Федеральное агентство по туризму в ходе роуд-шоу "Альянс гостеприимных городов" представило в Париже туристический потенциал городов-организаторов ЧМ-2018.

Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе Ростуризма, французским турагентствам рассказали о преимуществах безвизового режима для владельцев Паспортов болельщиков (FAN ID), познакомили с гостиничной базой, возможностями транспортной системы, достопримечательностями и туристическими маршрутами, разработанными к мировому первенству.

Это уже вторая презентация Ростуризма в преддверии ЧМ-2018. В середине августа о туристических возможностях российских городов рассказали в немецком Ростоке на борту легендарного парусника "Крузенштерн".

Глава Ростуризма Олег Сафонов в своем обращении к участникам парижской встречи отметил, что в России проведена колоссальная работа по оптимизации транспортной системы, строительству новых гостиниц, подготовке специальных маршрутов для болельщиков и разработке системы безвизового въезда.

"Для болельщиков подготовлена интересная программа – между матчами они смогут познакомиться с культурой и историей России, попробовать традиционные блюда и напитки национальной кухни. Мы обещаем нашим гостям теплый прием, много впечатлений и позитивных эмоций", – заверил Сафонов.

До декабря 2017 года презентации туристических возможностей российских городов пройдут в Перу, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Великобритании и Испании.
Сегодня, 13:04
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