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Валерий Газзаев: сборной нельзя отказываться от Денисова, Березуцких и Игнашевича

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выбореСтанислава Черчесова на матчи с Аргентиной и Испанией.

В список наставника сборной России на ноябрьские контрольные встречи включены 27 футболистов.

"Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер "Локомотива", который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.

Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.

В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев. Их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в "Локомотиве".

В целом же, лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 16:15
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7
(2)
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пёс идёт на..уй, жрать педигри


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не знаю как Денисова,а вот этих точно ни в коем случае не подпускать к сборной
Регистрация: 21.07.2011
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Газзаев хочет, чтоб они прямо на поле копыта отбросили?
Вы посмотрите на Березуцких у которых берут вью прямо после матча. У них биологический возрат уже под 60. confused
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Газзаева заклинило в 2010-м году. Откройте ему временной портал.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Газзаев не здоров похоже.Ну какие на хрен Березуцкие с Игнашом в сборной, что за дурость, они в клубе не тянут . Их время ушло давно и безвозвратно
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 16:21) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
для кого они авторитеты? это блин не матч на кубок против команды пфл, мужиков просто тупо будут оббегать

хотя если для атмосферы в команде, то да, Игнашевич не помешает, только на поел уже поздновато..

и да, Акинфеева на лавку, наша сборная не супер, но если он засрёт нам 3! подряд крупный турнир это будет перебор
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
О боже, не публикуйте пожалуйста сторонников по вызову в сборную Игнашевича и Березуцких. Они уже за ЦСКА не могут весь матч нормально отыграть, так еще давайте в сборной их домутузим.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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