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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Газзаев: сборной нельзя отказываться от Денисова, Березуцких и Игнашевича
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выбореСтанислава Черчесова на матчи с Аргентиной и Испанией.
В список наставника сборной России на ноябрьские контрольные встречи включены 27 футболистов.
"Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер "Локомотива", который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.
Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.
В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев. Их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в "Локомотиве".
В целом же, лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
В список наставника сборной России на ноябрьские контрольные встречи включены 27 футболистов.
"Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер "Локомотива", который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.
Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.
В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев. Их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в "Локомотиве".
В целом же, лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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