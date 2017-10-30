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Вячеслав Колосков: не удивляет вызов Зобнина в сборную, он понимает, что не будет играть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией.

"Меня не удивляет присутствие в списке Зобнина. Он понимает, что играть не будет, но этот вызов для него – дополнительный стимул. То, что он находится во внимании главного тренера, – один из факторов, который может поспособствовать его скорейшему выздоровлению. По мне, это правильное решение. Черчесов вызвал Заболотного вместо Дзюбы – видимо, отрабатывает варианты взаимодействия с игроками. Значит, Заболотный, по мнению тренера, лучше впишется в игру сборной. Это не вкусовщина «люблю-не люблю», а продуманное решение", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
Теги: Колосков Зобнин Сборная России
Сегодня, 17:07
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