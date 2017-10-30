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Антон Миранчук: посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, получивший вызов в сборную России на контрольные матчи против Аргентины и Испании, отметил, что ему будет интересно посмотреть, как национальная команда будет выглядеть на фоне соперников топ-уровня.

"Очень хорошие спарринги будут, поэтому глаза горят, конечно. Как болельщик "Барселоны", слежу за Месси, а вообще в аргентинской сборной все топ-игроки, которые борются всегда весь матч. Если об испанцах говорить, хочется присмотреться к игре Тиагу Алькантары и Иско.

Вообще будем отталкиваться от нашей игры, посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных. Конечно, придется много обороняться, в таких матчах опускаться придется всей команде. На таком уровне недобежал или недоработал немного – сразу опасный момент у твоих ворот. Поэтому будет интересно, сто процентов", - цитирует Миранчука ТАСС.
Теги: Миранчук Ан. Сборная России
Сегодня, 17:24
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