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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Миранчук: посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, получивший вызов в сборную России на контрольные матчи против Аргентины и Испании, отметил, что ему будет интересно посмотреть, как национальная команда будет выглядеть на фоне соперников топ-уровня.
"Очень хорошие спарринги будут, поэтому глаза горят, конечно. Как болельщик "Барселоны", слежу за Месси, а вообще в аргентинской сборной все топ-игроки, которые борются всегда весь матч. Если об испанцах говорить, хочется присмотреться к игре Тиагу Алькантары и Иско.
Вообще будем отталкиваться от нашей игры, посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных. Конечно, придется много обороняться, в таких матчах опускаться придется всей команде. На таком уровне недобежал или недоработал немного – сразу опасный момент у твоих ворот. Поэтому будет интересно, сто процентов", - цитирует Миранчука ТАСС.
"Очень хорошие спарринги будут, поэтому глаза горят, конечно. Как болельщик "Барселоны", слежу за Месси, а вообще в аргентинской сборной все топ-игроки, которые борются всегда весь матч. Если об испанцах говорить, хочется присмотреться к игре Тиагу Алькантары и Иско.
Вообще будем отталкиваться от нашей игры, посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных. Конечно, придется много обороняться, в таких матчах опускаться придется всей команде. На таком уровне недобежал или недоработал немного – сразу опасный момент у твоих ворот. Поэтому будет интересно, сто процентов", - цитирует Миранчука ТАСС.
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