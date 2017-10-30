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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Открыто бронирование билетов на бесплатные поезда ЧМ-2018
Открылось бронирование билетов на бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018. Оставить заявку можно на сайте "Транспортной дирекции – 2018", сообщает welcome2018.com. Во время Чемпионата мира будет задействовано более 500 дополнительных составов. Окончательное расписание сформируют после 15 декабря.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между городами-организаторами Чемпионата мира, необходимо иметь билет на матч и Паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), создать личный кабинет на сайте www.tickets.transport2018.com, где указать номер билета на матч. После прохождения регистрации и выбора маршрута зритель получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту. В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации - место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между городами-организаторами Чемпионата мира, необходимо иметь билет на матч и Паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), создать личный кабинет на сайте www.tickets.transport2018.com, где указать номер билета на матч. После прохождения регистрации и выбора маршрута зритель получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту. В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации - место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.
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