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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ
Стадион, строящийся в Самаре к ЧМ-2018, оснащен аварийными выходами на все чрезвычайные ситуации.
Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства стадиона в Самаре, компании ПСО "Казань".
Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны.
"Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства стадиона в Самаре, компании ПСО "Казань".
Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны.
"Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
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