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Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ

Стадион, строящийся в Самаре к ЧМ-2018, оснащен аварийными выходами на все чрезвычайные ситуации.

Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства стадиона в Самаре, компании ПСО "Казань".

Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны.

"Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Сегодня, 19:21
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