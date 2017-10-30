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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: сборная России созрела для матчей против топ-команд
Сборная России проделала большую работу и готова к матчам с сильнейшими национальными командами мира, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Мы проделали определенную работу - провели селекцию, многое поменяли в команде, играли и против бельгийцев, входящих в первую пятерку рейтинга ФИФА, и на Кубке конфедераций выступили. Мы созрели [к матчам с топ-командами], и сейчас два матча подряд сыграем против таких сборных", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Мы проделали определенную работу - провели селекцию, многое поменяли в команде, играли и против бельгийцев, входящих в первую пятерку рейтинга ФИФА, и на Кубке конфедераций выступили. Мы созрели [к матчам с топ-командами], и сейчас два матча подряд сыграем против таких сборных", - цитирует Черчесова ТАСС.
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