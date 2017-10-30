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Станислав Черчесов: сборная России созрела для матчей против топ-команд

Сборная России проделала большую работу и готова к матчам с сильнейшими национальными командами мира, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

"Мы проделали определенную работу - провели селекцию, многое поменяли в команде, играли и против бельгийцев, входящих в первую пятерку рейтинга ФИФА, и на Кубке конфедераций выступили. Мы созрели [к матчам с топ-командами], и сейчас два матча подряд сыграем против таких сборных", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:36
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(1)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот смотрю на сборную,, Салманскую..и....НЕ ВЕРЮ...

нет уверенности..и кто и зачем?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Да? Это по каким признакам? Покраснела? Или сок появился?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а девочка созрела (С)....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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