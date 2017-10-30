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Борис Игнатьев: все лучшие игроки на сегодняшний день вызваны в сборную России

Бывший главный тренер сборной России, ныне вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

"Соглашусь с Черчесовым по поводу состава. На сегодняшний момент вызваны все лучшие игроки, имеющие российский паспорт. Это самый оптимальный и перспективный подбор игроков. Они будут составлять костяк команды на чемпионате мира.

У Денисова с Черчесовым свои сложные взаимоотношения. У тренера есть право не вызывать того или иного игрока в сборную. Вызов Зобнина мне понятен. Роман должен вновь ощутить атмосферу сборной, побыть вместе с коллективом и потренироваться под руководством Станислава Саламовича. Конечно же, Зобнин не будет играть в двух товарищеских матчах. Но полузащитник "Спартака" видится игроком стартового состава на чемпионате мира", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
Теги: Игнатьев Сборная России
Сегодня, 20:08
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