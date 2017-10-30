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Станислав Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал попадание игроков "Зенита" Юрия Жиркова и Игоря Смольникова в список футболистов, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

"Совершенно согласен с мнением, что Смольников и Жирков не так часто выходят на поле в матчах «Зенита». Посмотрите: мы вызвали на позицию крайнего защитника, которая является, скажем так, дефицитной, сразу по три футболиста. Фернандес и Игнатьев, а также Рауш и Комбаров постоянно получают игровую практику. Но ведь Жирков и Смольников — тоже футболисты основной обоймы: были на прошлом сборе, хорошо играли на Кубке конфедераций. Да, сейчас кое-что в их клубе поменялось, и перерыв в их игре, возможно, временный.

Так или иначе нам хотелось бы увидеть их на этой длинном сборе, пообщаться. Понятное дело, что эта ситуация не может продолжаться долго. Но мы проявляем определённую терпимость в такой ситуации, а глубина заявки позволяет нам вызвать этих футболистов", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:20
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
На данный момент Фернандес и Рауш без вариантов.


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Регистрация: 3.05.2012
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