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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: убежден, что Смолов и Кокорин между собой проговорили какие-то моменты
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией не уверен в том, что команда будет играть с двумя форвардами – Федором Смоловым и Александром Кокориным.
– Вновь вызвана та же тройка голкиперов – Акинфеев, Лунев, Габулов. Значит ли это, что, если они будут здоровы, то в том же составе и поедут на чемпионат мира?
– Вы правильно сказали – здоровы. Но есть еще и слово "готовы". Это касается не только вратарской линии, но и всех. Человек может быть здоров, но не готов. Есть и определенная "химия", которая в команде должна быть. Все это учтем при определении окончательной заявки на чемпионат мира.
– Собираетесь ли продолжать пробовать в матчах с Аргентиной и Испанией пару форвардов Кокорин – Смолов? И продолжаете ли верить в них именно как в дуэт после матчей с Кореей и Ираном?
– Сегодня не готов ответить на этот вопрос. Надо посмотреть на их состояние. Но, естественно, верим в тех футболистов, которые у нас в обойме. Главное – найти для них правильные позиции, чтобы им было комфортно на поле. Они долго не играли вместе, и пока провели лишь несколько тренировок и два матча. Хорошие эпизоды у них в этих встречах возникали: мы внимательно все в спокойной обстановке посмотрели. Но есть и нюансы, которые нужно подправлять. Убежден, что они между собой тоже какие-то моменты проговорили. Все идет своим чередом.
"Спорт-Экспресс"
– Вновь вызвана та же тройка голкиперов – Акинфеев, Лунев, Габулов. Значит ли это, что, если они будут здоровы, то в том же составе и поедут на чемпионат мира?
– Вы правильно сказали – здоровы. Но есть еще и слово "готовы". Это касается не только вратарской линии, но и всех. Человек может быть здоров, но не готов. Есть и определенная "химия", которая в команде должна быть. Все это учтем при определении окончательной заявки на чемпионат мира.
– Собираетесь ли продолжать пробовать в матчах с Аргентиной и Испанией пару форвардов Кокорин – Смолов? И продолжаете ли верить в них именно как в дуэт после матчей с Кореей и Ираном?
– Сегодня не готов ответить на этот вопрос. Надо посмотреть на их состояние. Но, естественно, верим в тех футболистов, которые у нас в обойме. Главное – найти для них правильные позиции, чтобы им было комфортно на поле. Они долго не играли вместе, и пока провели лишь несколько тренировок и два матча. Хорошие эпизоды у них в этих встречах возникали: мы внимательно все в спокойной обстановке посмотрели. Но есть и нюансы, которые нужно подправлять. Убежден, что они между собой тоже какие-то моменты проговорили. Все идет своим чередом.
"Спорт-Экспресс"
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