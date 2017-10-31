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Порядка 1500 заявок на FAN ID на ЧМ-2018 подано от граждан России

Порядка 1500 заявок на получение паспортов болельщиков (FAN ID) на чемпионат мира 2018 года подано от российских граждан, также около 300 заявок поступило к текущему моменту от иностранцев, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Регистрация на получение FAN ID чемпионата мира по футболу открылась в России в понедельник. Это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной ФИФА заявки на билет.

"Сейчас уже около 1500 заявок поступило от российских граждан на получение этих паспортов, а также около 300 заявок от иностранных граждан", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Сегодня, 16:19
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