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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Порядка 1500 заявок на FAN ID на ЧМ-2018 подано от граждан России
Порядка 1500 заявок на получение паспортов болельщиков (FAN ID) на чемпионат мира 2018 года подано от российских граждан, также около 300 заявок поступило к текущему моменту от иностранцев, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Регистрация на получение FAN ID чемпионата мира по футболу открылась в России в понедельник. Это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной ФИФА заявки на билет.
"Сейчас уже около 1500 заявок поступило от российских граждан на получение этих паспортов, а также около 300 заявок от иностранных граждан", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Регистрация на получение FAN ID чемпионата мира по футболу открылась в России в понедельник. Это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной ФИФА заявки на билет.
"Сейчас уже около 1500 заявок поступило от российских граждан на получение этих паспортов, а также около 300 заявок от иностранных граждан", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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