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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: больших тревог по стадиону в Самаре к ЧМ-2018 нет
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что больших тревог по стадиону в Самаре, который возводится к чемпионату мира 2018 года, нет.
"По Самаре в целом мы сегодня подробно рассмотрели этот вопрос. Прежде всего ход строительства стадиона. Ряд СМИ сейчас говорит, что там есть трещины, какие-то другие вопросы нарушения норм, но могу сказать, что все мероприятия с проведением строительного контроля проведены, принят ряд решений, связанных с устранением. Каких-то больших тревог у нас по этому стадиону нет, и его ввод должен быть под жестким контролем. Получилось очень сложное инженерное сооружение, но таким его запланировал регион. Сегодня мы приступаем к демонтажу всех временных опор на стадионах, так называемому раскружаливанию, и кровля примет уже свое проектное положение. Думаю, что в течение недели эта работа будет выполнена, и примем решение по укладке газона. Пока этот стадион единственный, на котором еще не уложен газон. Есть ряд технических решений, которые позволяют или засеять и создать парник небольшой, или это будет в следующем году рулонный газон. В целом этот стадион с точки зрения готовности и обеспечения инженерной системы на очень высоком уровне. Этот стадион уникальный, потому что практически весь на сварке - более 1,6 тысячи швов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"По Самаре в целом мы сегодня подробно рассмотрели этот вопрос. Прежде всего ход строительства стадиона. Ряд СМИ сейчас говорит, что там есть трещины, какие-то другие вопросы нарушения норм, но могу сказать, что все мероприятия с проведением строительного контроля проведены, принят ряд решений, связанных с устранением. Каких-то больших тревог у нас по этому стадиону нет, и его ввод должен быть под жестким контролем. Получилось очень сложное инженерное сооружение, но таким его запланировал регион. Сегодня мы приступаем к демонтажу всех временных опор на стадионах, так называемому раскружаливанию, и кровля примет уже свое проектное положение. Думаю, что в течение недели эта работа будет выполнена, и примем решение по укладке газона. Пока этот стадион единственный, на котором еще не уложен газон. Есть ряд технических решений, которые позволяют или засеять и создать парник небольшой, или это будет в следующем году рулонный газон. В целом этот стадион с точки зрения готовности и обеспечения инженерной системы на очень высоком уровне. Этот стадион уникальный, потому что практически весь на сварке - более 1,6 тысячи швов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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