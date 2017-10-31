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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:57
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (1)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (1)
09:59
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (28)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (28)
08:48
Дмитрий Стоцкий: Дмитрий Стоцкий: с каждой игрой накал дерби "Уфы" и "Рубина" будет возрастать
Дмитрий Стоцкий: Дмитрий Стоцкий: с каждой игрой накал дерби "Уфы" и "Рубина" будет возрастать
07:14
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Казань вошла в топ-3 самых популярных городов-организаторов ЧМ-2018
Столица Татарстана вошла в тройку самых популярных направлений для туристов среди городов-организаторов чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на сайт бронирования жилья Tvil.ru.
Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку вошли Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Волгоград.
Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку вошли Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Волгоград.
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