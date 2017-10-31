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Казань вошла в топ-3 самых популярных городов-организаторов ЧМ-2018

Столица Татарстана вошла в тройку самых популярных направлений для туристов среди городов-организаторов чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на сайт бронирования жилья Tvil.ru.

Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку вошли Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Волгоград.
Сегодня, 16:54
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№2 Написал: Академия (Сегодня, 17:27) #
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топ 10 это конечно серьезно
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
В первую топ-десятку из 11 городов вошли 10. Не поместился только Саранск.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
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