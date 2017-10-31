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Подготовка подмосковных волонтеров к ЧМ-2018 завершится к маю
Власти Московской области намерены завершить подготовку волонтеров, которые будут на территории Подмосковья участвовать в проведении ЧМ-2018, к маю 2018 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-служба Министерства спорта Московской области.
"К маю 2018 года завершится подготовка волонтерского корпуса", - сообщили в пресс-службе.
Каждый волонтер будет изучать философию и ценности чемпионата мира и историю футбола, рассказали в Минспорте Подмосковья. Кроме этого, добровольцам предстоит освоить механику проведения самого мероприятия, значение всех функций и правила взаимодействия с клиентскими группами и гостями чемпионата в определенных ситуациях. Также волонтерам будут преподавать историю Московской области и дадут сведения об основных достопримечательностях региона.
Дополнительно к этому волонтеры пройдут курс техники безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях и особенностей работы по выбранному направлению деятельности, добавили в пресс-службе.
Численность подмосковных волонтеров к ЧМ-2018 в министерстве затруднились назвать, отметив, что их будет больше, чем на Кубке конфедераций.
"В Кубке конфедераций - 2017 в Москве принимали участие более 500 волонтеров из Московской области. В 2018 году их число увеличится, к волонтерам города-организатора - Москвы - присоединятся спортивные волонтеры Московской области, которые гостеприимно встретят команды - участницы чемпионата, разместившиеся на тренировочных базах области", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас этап набора спортивных волонтеров еще не завершен.
"К маю 2018 года завершится подготовка волонтерского корпуса", - сообщили в пресс-службе.
Каждый волонтер будет изучать философию и ценности чемпионата мира и историю футбола, рассказали в Минспорте Подмосковья. Кроме этого, добровольцам предстоит освоить механику проведения самого мероприятия, значение всех функций и правила взаимодействия с клиентскими группами и гостями чемпионата в определенных ситуациях. Также волонтерам будут преподавать историю Московской области и дадут сведения об основных достопримечательностях региона.
Дополнительно к этому волонтеры пройдут курс техники безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях и особенностей работы по выбранному направлению деятельности, добавили в пресс-службе.
Численность подмосковных волонтеров к ЧМ-2018 в министерстве затруднились назвать, отметив, что их будет больше, чем на Кубке конфедераций.
"В Кубке конфедераций - 2017 в Москве принимали участие более 500 волонтеров из Московской области. В 2018 году их число увеличится, к волонтерам города-организатора - Москвы - присоединятся спортивные волонтеры Московской области, которые гостеприимно встретят команды - участницы чемпионата, разместившиеся на тренировочных базах области", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас этап набора спортивных волонтеров еще не завершен.
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