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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Впервые Кубок ЧМ-2018 побывал в Воронеже, сообщает welcome2018.com.
26 октября на Центральном стадионе профсоюзов состоялась торжественная церемония приветствия Кубка при участии председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, заместителя губернатора и первого заместителя председателя правительства Воронежской области Андрея Ревкова, участника чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2004 Дмитрия Сенникова, бывшего главного тренера воронежского "Факела" Сергея Савченкова и представителя ФИФА Фелисити Джордж.
В течение двух дней, с 28 по 29 октября, все желающие смогли увидеть официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в ТРЦ Сити-парке "Град". Трофей также посетил открытие Международного футбольного турнира памяти Андрея Ликонцева и Воронежский опорный университет – юные участники турнира и студенты стали одними из первых, кто увидел Кубок.
26 октября на Центральном стадионе профсоюзов состоялась торжественная церемония приветствия Кубка при участии председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, заместителя губернатора и первого заместителя председателя правительства Воронежской области Андрея Ревкова, участника чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2004 Дмитрия Сенникова, бывшего главного тренера воронежского "Факела" Сергея Савченкова и представителя ФИФА Фелисити Джордж.
В течение двух дней, с 28 по 29 октября, все желающие смогли увидеть официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в ТРЦ Сити-парке "Град". Трофей также посетил открытие Международного футбольного турнира памяти Андрея Ликонцева и Воронежский опорный университет – юные участники турнира и студенты стали одними из первых, кто увидел Кубок.
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