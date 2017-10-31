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Вице-премьер РФ высоко оценила ход строительства стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила строительство стадиона чемпионата мира-2018, сообщает Welcome2018. Вице-премьер высоко оценила ход строительства и отметила важность сохранения исторического фасада здания.

"Все увиденное на "Екатеринбург Арене" впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным: социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете", - сказала Голодец.
Вчера, 23:05
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№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Мда.....это архитектурное чудо сносить надо, а не хвалить.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да писдец, нашли историческое здание...некоторые хрущевки старше...
все что бы оправдать это ройзмановское чугунное убожище...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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