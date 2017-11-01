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Выбран официальный слоган жеребьевки ЧМ-2018

ФИФА определилась со слоганом жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года - это будет фраза "Смотри, как сойдутся звезды", передает ТАСС.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

"Слоганом финальной жеребьевки выбрана фраза "Смотри, как сойдутся звезды", которая не только отсылает к сиянию и блеску лучших футбольных сборных мира. Слоган идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт", - говорится в пресс-релизе ФИФА.
Сегодня, 20:10
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