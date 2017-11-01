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Виталий Мутко: слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018 наиболее точно отражает суть этого исторического момента

Глава РФС, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что слоган жеребьевки чемпионата мира-2018 наиболее точно отражает суть предстоящего мероприятия.

"Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу ФИФА.

Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в "Лужниках" и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:40
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