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Никита Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

Первый вице-президент РФС Никита Симонян будет одним из восьми ассистентов во время жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018, который пройдет летом следующего года.

"Финальная жеребьевка - это важнейшее событие на пути к чемпионату мира, тренеры всех 32 национальных сборных и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, а выбор Кремлевского дворца в качестве места действия, говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России", - цитирует Симоняна пресс-служба ФИФА.
Теги: Симонян
Сегодня, 23:27
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