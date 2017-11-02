Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Энергетические объекты Москвы и Подмосковья готовы к нагрузкам во время ЧМ-2018

Энергетические объекты Федеральной сетевой компании в Москве и Подмосковье готовы к максимальным нагрузкам во время проведения чемпионата мира 2018 года, сообщил гендиректор филиала ФСК "Магистральные электрические сети Центра" Сергей Демин.

"В регионе два стадиона, где будут проходить игры чемпионата мира 2018 года, а также тренировочные базы для сборных. Мы готовимся к пиковым нагрузкам в этот период. Можно сказать, что мы уже готовы. Чемпионат мира, с точки зрения энергетики, пройдет успешно", - цитирует Демина ТАСС.

В зоне ответственности ФСК находятся 139 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 924 подстанции общей мощностью более 332 тыс. МВА. Компания обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России. За счет электроэнергии, передаваемой по сетям ФСК, покрывается около 50% совокупного энергопотребления в РФ.
Сегодня, 01:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.