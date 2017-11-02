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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый тестовый матч на новом стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет в апреле
Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира 2018 года, примет первый тестовый матч в апреле. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"Первый тестовый матч на стадионе в Самаре - это апрель, к апрелю мы должны быть готовы. Всем известно о некоторых проблемах в подготовке стадиона, сегодня эти вопросы успешно решаются. Строительство идет ускоренными темпами.
Мы предметно обсудили с министром весь график, технологический цикл проведения работ на стадионе. Также подробно поговорили о строительстве тренировочных площадок, баз команд, которые будут размещены на территории нашего региона. Проговорили сроки по всем объектам: нам предстоит наверстать там, где в предыдущий период отставали. Но рассчитываю, что с помощью Министерства спорта РФ все задачи будут выполнены в ближайшее время", - цитирует Азарова ТАСС.
"Первый тестовый матч на стадионе в Самаре - это апрель, к апрелю мы должны быть готовы. Всем известно о некоторых проблемах в подготовке стадиона, сегодня эти вопросы успешно решаются. Строительство идет ускоренными темпами.
Мы предметно обсудили с министром весь график, технологический цикл проведения работ на стадионе. Также подробно поговорили о строительстве тренировочных площадок, баз команд, которые будут размещены на территории нашего региона. Проговорили сроки по всем объектам: нам предстоит наверстать там, где в предыдущий период отставали. Но рассчитываю, что с помощью Министерства спорта РФ все задачи будут выполнены в ближайшее время", - цитирует Азарова ТАСС.
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