Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Первый тестовый матч на новом стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет в апреле

Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира 2018 года, примет первый тестовый матч в апреле. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"Первый тестовый матч на стадионе в Самаре - это апрель, к апрелю мы должны быть готовы. Всем известно о некоторых проблемах в подготовке стадиона, сегодня эти вопросы успешно решаются. Строительство идет ускоренными темпами.

Мы предметно обсудили с министром весь график, технологический цикл проведения работ на стадионе. Также подробно поговорили о строительстве тренировочных площадок, баз команд, которые будут размещены на территории нашего региона. Проговорили сроки по всем объектам: нам предстоит наверстать там, где в предыдущий период отставали. Но рассчитываю, что с помощью Министерства спорта РФ все задачи будут выполнены в ближайшее время", - цитирует Азарова ТАСС.
Сегодня, 19:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.