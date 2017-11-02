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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Москве на фасадах появились футбольные граффити за 7 месяцев до ЧМ-2018
Граффити с изображением футболистов появились на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу в Москве за 220 дней до начала чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".
Реализация данной масштабной акции - инициатива "Альфа-Банка", официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.
Ранее футбольные граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом в Тушино, по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций. В Самаре в одном из скв
Реализация данной масштабной акции - инициатива "Альфа-Банка", официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.
Ранее футбольные граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом в Тушино, по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций. В Самаре в одном из скв
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