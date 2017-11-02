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"Самара-Арена" может подать заявку на проведение Суперкубка России 2018 года

Стадион "Самара-Арена", который строится к ЧМ-2018, может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"Такое желание (провести Суперкубок России 2018 года) есть. Наш стадион в силу, может быть, не самых благоприятных обстоятельств стал известен на всю страну. И я думаю, что мы должны заявляться на все масштабные мероприятия.

О нашем стадионе знают лучше, чем о многих других. И я думаю, что в перспективе нам это будет давать преимущество. Даже негативная реклама - это реклама", - сказал Азаров.
Сегодня, 21:17
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