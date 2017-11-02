Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
22:11
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
18:26
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
"Самара-Арена" может подать заявку на проведение Суперкубка России 2018 года
Стадион "Самара-Арена", который строится к ЧМ-2018, может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"Такое желание (провести Суперкубок России 2018 года) есть. Наш стадион в силу, может быть, не самых благоприятных обстоятельств стал известен на всю страну. И я думаю, что мы должны заявляться на все масштабные мероприятия.
О нашем стадионе знают лучше, чем о многих других. И я думаю, что в перспективе нам это будет давать преимущество. Даже негативная реклама - это реклама", - сказал Азаров.
"Такое желание (провести Суперкубок России 2018 года) есть. Наш стадион в силу, может быть, не самых благоприятных обстоятельств стал известен на всю страну. И я думаю, что мы должны заявляться на все масштабные мероприятия.
О нашем стадионе знают лучше, чем о многих других. И я думаю, что в перспективе нам это будет давать преимущество. Даже негативная реклама - это реклама", - сказал Азаров.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.