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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На "Ростов Арене" включили подогрев поля
На стадионе ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону включили систему подогрева поля. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
"Учитывая погодные условия, на поле "Ростов Арены" снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время, – передает пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. – Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева".
Заместитель губернатора сообщил, что на стадионе уже установлено около 16 тыс. зрительских кресел. Близится к завершению монтаж медиафасада арены. Продолжается благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Запущено отопление во внутренних помещениях, где продолжаются отделочные работы. Полностью закончены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.
"Учитывая погодные условия, на поле "Ростов Арены" снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время, – передает пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. – Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева".
Заместитель губернатора сообщил, что на стадионе уже установлено около 16 тыс. зрительских кресел. Близится к завершению монтаж медиафасада арены. Продолжается благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Запущено отопление во внутренних помещениях, где продолжаются отделочные работы. Полностью закончены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.
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