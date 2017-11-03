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На "Ростов Арене" включили подогрев поля

На стадионе ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону включили систему подогрева поля. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

"Учитывая погодные условия, на поле "Ростов Арены" снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время, – передает пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. – Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева".

Заместитель губернатора сообщил, что на стадионе уже установлено около 16 тыс. зрительских кресел. Близится к завершению монтаж медиафасада арены. Продолжается благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Запущено отопление во внутренних помещениях, где продолжаются отделочные работы. Полностью закончены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.
Сегодня, 16:41
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