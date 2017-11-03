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Минтранс Подмосковья учтет рейтинг такси при аккредитации на обслуживание ЧМ-2018

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области планирует создать рейтинг таксомоторных компаний, место в котором будет учитываться при аккредитации на обслуживание аэропортов Домодедово и Шереметьево в период проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Позиция в рейтинге будет давать дополнительные баллы при участии в аккредитации на транспортное обслуживание легковым такси аэропортов Домодедово и Шереметьево в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рейтинг является внутренним проектом Минтранса региона, однако таксомоторные компании о нем знают. Дополнительные баллы для рейтинга можно получить, установив "желтые номера". "Это позволит дополнительно выделить такси на дороге и повысить безопасность пассажирских перевозок. Стоит отметить, что данное условие несет в себе рекомендательный характер", - добавили в министерстве.
Сегодня, 18:07
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