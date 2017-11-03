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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Зидан, Месси и Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-2018
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, форвард "Барселоны" Лионель Месси и бывший полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча чемпионата мира, которое пройдет в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.
В этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на ЧМ-2018.
В этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на ЧМ-2018.
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