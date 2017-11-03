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Зидан, Месси и Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-2018

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, форвард "Барселоны" Лионель Месси и бывший полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча чемпионата мира, которое пройдет в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.

В этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на ЧМ-2018.
Теги: Зидан Месси Алонсо
Сегодня, 22:09
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